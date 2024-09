A Viterbo Vannacci riunisce i suoi, nessuna bandiera di partito ma solo fedelissimi del generale

(Adnkronos) – Nella città dei Papi, a Viterbo, il generale Roberto Vannacci riunisce da oggi -per due giorni- i suoi sostenitori. Forte dei 560mila voti racimolati alle ultime europee, l’eurodeputato ‘indipendente’ della Lega ha nell’alto Lazio la sua festa, in attesa di essere l’ospite d’onore a Pontida, tra i leghisti del nord, il prossimo 6 ottobre. Intanto l’ex capo della Folgore può contare sull’appoggio dei nuovi comitati ‘Noi con Vannacci’, e dell’associazione culturale ‘Mondo al contrario’, nata nell’agosto del 2023, all’indomani dell’uscita del best seller omonimo che divenne il caso estivo.

Oggi a dar manforte a Vannacci c’è anche l’ex senatore della Lega, Umberto Fusco, nome noto del Viterbese e pure lui ex militare. “Siamo qui perché in tanti ci hanno chiesto di sostenere il generale, come già abbiamo fatto noi con i comitati ‘Noi con Vannacci'”, spiega all’AdnKronos. Unica nota stonata sembrerebbe il meteo: “Purtroppo le previsioni non sembrano affatto favorevoli, noi comunque speriamo in tanti partecipanti”, incrocia le dita Fusco. Sul piazzale che ospiterà tra poche ore la kermesse -al via alle 17 con la presentazione dei gruppi a sostegno del generale, per terminare in serata con immancabile grigliata e kermesse musicale- si monta il palco, spuntano le prime bandiere e magliette realizzate per l’occasione.

Ma non saranno bandiere di partito, sulle t-shirt e nei vessilli ci sarà un semplice ‘Noi con Vannacci’. Sul palco, sfondo blu c’è solo la scritta ‘Noi con Vannacci’ che si ripete correndo per tutto il telo e un maxi tondo giallo con la stessa dicitura al centro. Per ora nessuna ‘X’, né le altre icone e parole d’ordine del ‘vannaccismo’, che negli scorsi mesi hanno contribuito a portare spesso agli onori della cronaca il generale ora in politica. Il tricolore svetta sulla struttura del centro sportivo che ospita l’evento a due passi dalla terme (“ma quello già c’era”, assicura Fusco). “Non abbiamo invitato i politici, i partiti di centrodestra -spiega quasi giustificandosi sempre Fusco- perché altrimenti dovevamo invitare troppa gente”. Giovedì, domani, sarà la giornata clou, quella di Vannacci in carne e ossa, atteso in serata a dettare la linea. Alle 19 per lui intervista con tanto di diretta streaming, per l’intervento in scaletta subito dopo quelli di Fusco e di Fabio Filomeni, presidente dell’Associazione ‘Il Mondo al Contrario’.