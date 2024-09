Lido di Camaiore, auto travolge pedoni: 2 morti e 6 feriti

(Adnkronos) – Tragico bilancio di un incidente stradale oggi 18 settembre a Lido di Camaiore, in provincia di Lucca: 2 persone sono morte e 6 persone sono rimaste ferite gravemente. Secondo una prima ricostruzione un’auto Mercedes si sarebbe scontrata, a un incrocio, con altre due vetture e avrebbe travolto due pedoni, poi deceduti.

L’incidente è avvenuto in via Italica intorno alle 18, nel centro balneare versiliese. Il ferito più grave è stato portato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Cisanello di Pisa per un politrauma. Due feriti sono stati trasportati all’ospedale Apuane di Massa e 3 all’ospedale Versilia, dove si trova anche la donna che era alla guida dell’auto che ha causato l’incidente.

Al momento dei 2 deceduti non si conoscono le generalità: si sa solo che erano molto giovani, intorno ai 20 anni, e probabilmente stranieri, sembra francesi secondo alcune testimonianze. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.