Usa, pacchi con polvere sospetta inviati a uffici elettorali di 16 Stati

(Adnkronos) – L’Fbi ha avviato un’indagine su pacchi contenenti una polvere bianca sospetta inviati negli uffici elettorali in almeno 16 Stati. Secondo quanto riferisce Abcnews i pacchi sono arrivati questa settimana in uffici elettorali a New York, Tennessee, Wyoming, Kentucky, Oklahoma, Iowa, Nebraska, Missouri, Kansas, Indiana, Massachusetts e Colorado, facendo scattare l’allarme e in alcuni casi l’evacuazione dei locali. In altri Stati, tra i quali Arizona, Georgia, Connecticut e Maryland, i pacchi sono stati intercettati dagli inquirenti prima di arrivare negli uffici elettorali.

In nessun caso la polvere si è rivelata essere pericolosa, in un caso si trattava di farina, rendono noto fonti dell’indagine, che l’Fbi sta conducendo insieme all’ispettorato dell’Us Postal Service. Alcuni dei pacchi sono stati inviati da un sedicente ‘United States Traitor Elimination Army’, l’Esercito per l’eliminazione dei traditori degli Stati Uniti, rivela ancora l’emittente americana.

E’ la seconda volta che negli ultimi mesi pacchi contenenti polvere sospetta vengono inviati a uffici elettorali: lo scorso novembre erano arrivati negli uffici di 5 Stati, e l’Fbi riscontrò la presenza di Fentanyl in quattro pacchi. Gli addetti elettorali di molti Stati hanno seguito corsi per rispondere a situazioni di emergenza con materiale pericoloso inviato per posta. Mentre l’associazione dei segretari di Stato, che a livello statale sono responsabili del processo elettorale, ha chiesto la fine di “minacce e intimidazioni verso i funzionari elettorali: devono finire, punto e basta, la nostra democrazia non ha spazio per la violenza politica, minacce e intimidazioni di ogni tipo”.