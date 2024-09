(Adnkronos) – Esplosione per una fuga di gas in un appartamento al piano terra di una palazzina in via Rocco Pozzi nel quartiere Torrenova a Roma. In codice rosso un ferito, trasportato al Policlinico Tor Vergata.



Sul posto cinque squadre dei vigili del Fuoco che stanno mettendo in sicurezza l’area coinvolta.