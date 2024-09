Sinner e l’amore per lo sci: “Nessuno sport mi ha dato tanta adrenalina”

(Adnkronos) –

“L’adrenalina che riesce a darmi lo sci? Non l’ho ancora provata in nessun altro sport”. Jannik Sinner, Ambassador del programma Team26, rispolvera l’amore per lo sci intervenendo oggi nell’evento dedicato alle volontarie e ai volontari di Milano Cortina 2026. “Ho una connessione molto profonda con l’inverno”, dice il numero 1 del tennis mondiale. “Nel tennis normalmente non succede niente di grave, non hai paura di cadere: è uno sport totalmente diverso”. La cosa che mi ha lasciato di più lo sci? “È forse il bilanciamento, che è importante anche nel tennis”.

“Uno dei miei giorni preferiti è il 25 dicembre. Con i miei amici e la famiglia facciamo sempre un gruppo per andare a sciare. Si tratta di un giorno speciale che mi dà forza, mi ricarica. Nelle Olimpiadi è come nel tennis – aggiunge- senza volontari non c’è l’evento: bisogna fare capire che il loro lavoro è davvero importante”.

“Ho imparato a sciare da bambino e da allora l’adrenalina delle discese mi accompagna ogni inverno. Sono orgoglioso di rappresentare la passione per queste discipline”, aggiunge “Lo sport ha sempre fatto parte della mia vita e le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 si terranno in luoghi per me molto speciali. Non vedo l’ora di assistere alle gare di tutte le campionesse e tutti i campioni. Portare la fiaccola alle Olimpiadi? Mi piacerebbe”.