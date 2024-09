Piccolo ma significativo restyling al palinsesto di STRADIVARIfestival, la principale rassegna concertistica che il Museo del Violino realizza all’Auditorium Giovanni Arvedi in collaborazione con Unomedia e con il sostegno di Fondazione Arvedi-Buschini: è annullata l’audizione speciale di EsTrio inizialmente prevista domenica 20 ottobre a mezzogiorno, e per contro si aggiunge al cartellone un evento speciale, l’esibizione di uno dei beniamini del pubblico cremonese, il violinista Alessandro Quarta, il quale domenica 3 novembre alle 18 presenterà in concerto I 5 Elementi, l’emozionante opera composta lo scorso anno in occasione del decennale del MdV e di cui esce ora l’incisione discografica.

Aveva commosso fino alle lacrime sia gli interpreti sia il pubblico I 5 Elementi, il polittico musicale composto dall’istrionico Alessandro Quarta ed eseguita in prima assoluta il 30 settembre 2023 per i 10 anni del Museo del Violino. A poco più di un anno di distanza la meravigliosa composizione viene riproposta in concerto, con un organico più snello (violino solista, pianoforte, quintetto d’archi) in occasione della presentazione del disco registrato sempre in Auditorium Arvedi e pubblicato dall’etichetta IAN Records.

Quarta sarà affiancato dal pianista Giuseppe Magagnino e da I Solisti Filarmonici Italiani, ensemble così composto: Federico Guglielmo (concertmaster), Alessandro Ferrari (violino), Enrico Balboni (viola), Luigi Puxeddu (violoncello), Amerigo Bernardi (contrabbasso). Per la speciale occasione Alessandro Quarta suonerà uno dei strumenti più importanti delle collezioni del Museo del Violino, lo Stradivari Vesuvio 1727c. L’esecuzione in concerto dell’intera opera sarà preceduta da una breve presentazione del progetto discografico.

“I 5 Elementi – spiega Quarta – ha una trama, con un inizio e una fine e una visione oggettiva per ogni elemento; ognuno con la sua bellezza, ma anche con gli aspetti negativi, di timore che lo accompagnano. È un bisogno di urlare musicalmente, la mia gioia e la mia preoccupazione tutta; I 5 Elementi sono parte di me: Fuoco che mi pervade quando suono, Acqua fluida come la musica, Terra che ho necessità di sentire, attraverso il palco, sotto i piedi. L’Aria delle note, lo spazio tra loro e ogni volta che apro gli occhi, li rivolgo al cielo, all’Etere. L’opera in realtà è composta da sei tracce – prosegue l’autore – perché a introdurre I 5 Elementi c’è la Creazione senza la quale ci sarebbe solo il nulla; un lavoro di ricerca e introspezione, attraverso la quale l’artista ha compreso come siano sostanza del suo essere, come gli abbiano dato forza e anima”.

I rimborsi. Coloro che hanno acquistato i biglietti per l’audizione speciale Buon compleanno EsTrio! previsto in data domenica 20/10 alle ore 12, presso l’Auditorium Giovanni Arvedi, possono chiedere il rimborso al botteghino del Museo del Violino a partire da venerdì 20 settembre. Qualora l’acquisto fosse avvenuto sulla piattaforma Vivaticket, il rimborso sarà automatico ed avverrà entro 45 giorni.

Biglietti concerto I 5 Elementi. I biglietti per il concerto di presentazione del disco I 5 Elementi in programma all’Auditorium Giovanni Arvedi domenica 3 novembre alle ore 18, si possono acquistare a partire da venerdì 20 settembre, presso il botteghino del Museo del Violino o sulla piattaforma Vivaticket con prezzi da 25 a 30 Euro in funzione dei settori (ridotto per studenti 12 euro). Info tel. 0372 080809

