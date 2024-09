Kadyrov usa i cybertruck di Musk in guerra – Video

(Adnkronos) –

Ramzan Kadyrov e i soldati ceceni usano i Cybertruck di Tesla, e quindi di Elon Musk, nella guerra che la Russia conduce contro l’Ucraina da oltre 2 anni e mezzo. I superveicoli sono i protagonisti di un video che il leader ceceno pubblica sui suoi profili social. Sono almeno 2 i cybertruck che vengono utilizzati per attività di controllo e ricognizione. Il video, come accade spesso quando i protagonisti sono soldati ceceni, è teatrale e coreografico. Non si vedono nemici, non è chiaro quale sia la zona in cui vengono compiute le operazioni.

Il filmato, al di là del contesto, documenta la capacità di Kadyrov di ottenere le supercar prodotte dalla Tesla. Il tema è diventato d’attualità alcune settimane fa, quando Kadyrov ha annunciato di aver ricevuto un cybertruck in dono da Musk. Il magnate ha negato categoricamente di aver fatto il regalo speciale, definendo “ritardato” chiunque pensi che “io abbia donato cybertruck a un generale russo”.

I video diffusi da Kadyrov, però, alimentano ulteriormente le discussioni sulla posizione di Musk in relazione al conflitto. In passato, il boss di X si è espresso negativamente sull’invio di aiuti militari dagli Usa a Kiev giudicando inutile il sostegno americano: “I soldi non aiutano l’Ucraina. Prolungare la guerra non aiuta l’Ucraina”, ha detto a febbraio.

A settembre dello scorso anno, Musk si è difeso dalle accuse ucraine secondo cui non avrebbe fornito la copertura con la rete satellitare Starlink all’attacco che Kiev avrebbe voluto sferrare contro la flotta russa nel Mar Nero: “I termini di servizio proibiscono chiaramente l’uso di Starlink per operazioni militari offensive, dato che siamo un sistema civile. Loro chiedevano qualcosa che era espressamente vietato”.

Ora, i cybertruck in mano ai ceceni, che non sembrano avere problemi a procurarsi i veicoli nonostante le sanzioni. Se i cybertruck funzionano regolarmente, inoltre, significa che Tesla non è intervenuta per disattivare i veicoli e per inibirne l’utilizzo.