Rod Stewart torna in Italia, unica data il 10 maggio a Milano

(Adnkronos) – Sir Rod Stewart, il leggendario cantante e cantautore due volte inserito nella Rock & Roll Hall of Fame, ha annunciato oggi un unico concerto italiano presso l’Unipol Forum di Milano che si terrà sabato 10 Maggio 2025. Il concerto promette una serata senza precedenti con i brani iconici di uno degli artisti più amati di tutti i tempi.

Con successi in cima alle classifiche che coprono oltre cinque decenni di carriera ineguagliabile, fan e critici hanno definito l’ultimo tour di Stewart un evento imperdibile. La scaletta ricca di successi include canzoni come ‘You Wear It Well’, ‘Maggie May’, ‘Da Ya Think I’m Sexy’, ‘The First Cut is the Deepest’, ‘Tonight’s the Night’, ‘Every Picture Tells A Story’, ‘Infatuation’, ‘Forever Young’, ‘Ooh La La (I Wish That I Knew What I Know Now)’, ‘Young Turks’, ‘Have I Told You Lately That I Love You’, ‘Rhythm of My Heart’, ‘Broken Arrow’ e ‘Forever Young’.