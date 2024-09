MotoGp Emilia-Romagna, Bagnaia in pole davanti a Martin e Bastianini

(Adnkronos) – Pecco Bagnaia partirà dalla pole position nel Gran Premio dell’Emilia Romagna. Il campione del mondo della Ducati ufficiale ha preceduto Jorge Martin con la Ducati Pramac e il compagno di squadra Enea Bastianini. Subito dietro in quarta posizione Brad Binder su Ktm. Poi Acosta, Bezzecchi, e solo settimo Marc Marquez. Niente da fare per Alex Rins, che non sta ancora bene e non proseguirà il suo weekend. Alle 15 la Sprint Race, e domani alle 13 la gara.