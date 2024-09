Roma, auto si schianta contro un muro: morto 23enne

(Adnkronos) – Incidente mortale nella notte nel comune di Segni, in provincia di Roma. Un 23enne bulgaro ha perso la vita dopo aver perso il controllo della propria auto in via Carpinetana Ovest: l’autovettura, una Toyota Corolla, si è schiantata contro il muretto di cemento che divide la carreggiata e nell’impatto il giovane è stato sbalzato fuori ed è morto sul colpo. Sul posto poco prima delle 2 sono intervenuti i carabinieri di Colleferro mentre la salma è stata portata all’obitorio di Tor Vergata.