Una raffica di furti avrebbe colpito gli espositori delle Invasioni Botaniche, in piazza Roma: a denunciarlo è Alessandro Portesani capogruppo in consiglio comunale di Novità a Cremona, che ha raccolto alcune segnalazioni in merito. I malviventi sarebbero entrati in azione nella notte tra sabato e domenica.

A questo proposito, sottolinea Portesani, ” chiediamo, con urgenza, all’Amministrazione Comunale di verificare la fondatezza di queste notizie”.

“In particolare sollecitiamo il sindaco Andrea Virgilio e l’assessore alla Sicurezza Santo Canale ad avviare verifiche specifiche con l’organizzatore della rassegna per valutare se é stato previsto un sistema di controllo e di verifica nelle ore notturne degli stand come accade per altre manifestazioni; come ad esempio la festa del torrone” continua il consigliere in una nota.

“Pensiamo che questo sia un obbligo da parte di chi si prende in carico l’organizzazione di queste manifestazioni sia per la sicurezza di coloro che vi partecipano, sia per i semplici cittadini”.

“Se la notizia fosse confermata, sarebbe l’ennesima riprova che la sicurezza in piazza Roma, specialmente nelle ore serali, continua ad essere un grave problema per la città e in particolare per il centro storico” spiega ancora Portesani. “Purtroppo, come evidenziano quotidianamente le cronache giornalistiche, nella piazza centrale di Cremona si continuano a commettere reati e la situazione non cambia, nonostante i nostri continui interventi affinché si attivi in quel luogo un presidio fisso di forze dell’ordine.

L’ultimo gravissimo episodio risale solo a 48 ore fa dove una persona è stata presa a bastonate riportando ferite. Ma questo è solo la punta dell’iceberg di atti vandalici e di violenza che si consumano ripetutamente ai danni di cose e persone”.

“Serve un forte cambio di passo nella gestione della sicurezza cittadina. Anche in questo caso ne va, non solo dell’incolumità dei cremonesi, ma pure del buon nome della città visto che molti espositori provengono da molte parti d’Italia” conclude il consigliere.

