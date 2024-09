Lina Souloukou, si è dimessa la Ceo della Roma

(Adnkronos) – L’AS Roma comunica che l’amministratore delegato Lina Souloukou ha rassegnato le dimissioni. “Ringraziamo Lina per la sua dedizione in una fase particolarmente critica per il club e le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali”, si legge in una nota, nella quale si assicura che “la proprietà resta pienamente concentrata sulla crescita e sul successo della Roma, con una costante attenzione ai valori che rendono la nostra squadra così speciale”.

Ieri, come appreso dall’Adnkronos, è emerso che alla dirigente era stato assegnato un servizio di protezione. Sotto tutela anche i due figli di 3 e 8 anni della dirigente greca, scortati anche per raggiungere le rispettive scuole dell’obbligo.

In questi giorni, dopo l’esonero di Daniele De Rossi, ex allenatore della Roma, le polemiche si sono fatte sempre più accese sulla piazza capitolina: la tifoseria ha identificato nella Souloukou la responsabile principale del siluramento dell’ex tecnico.

Souloukou, a cui Dan e Ryan Friedkin avevano consegnato le redini del club, è stata bersaglio di scritte e slogan offensivi sui social e per le vie della città. Davanti al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria è stato esposto lo striscione ‘Ddr mare di Roma… Lina il male di Roma!’. Adesivi contro la proprietà Usa sono apparsi in vari punti della Capitale.