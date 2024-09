Napoli, crolla palazzina per esplosione: 3 bimbi e i genitori sotto le macerie

(Adnkronos) – Una palazzina è crollata in via Tappia 5, a Saviano, nel napoletano, molto probabilmente per l’esplosione di una bombola di gas. Si tratta di un edificio di due piani. Dalle prime informazioni, sotto le macerie ci sarebbe una famiglia di cinque persone, marito, moglie e tre bambini. L’esplosione sarebbe avvenuta al secondo piano, nell’abitazione di una persona anziana mentre la famiglia è residente al primo piano. Sul posto per i soccorsi carabinieri e vigili del fuoco.