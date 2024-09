(Adnkronos) – Grave incidente tra due auto sull’autostrada A1-diramazione Roma nord in direzione Fiano questa mattina alle 6.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno subito soccorso le persone coinvolte, affidate poi al 118. Un uomo di 74 anni è morto. Attualmente l’autostrada è ancora chiusa, per i rilievi della polizia stradale e per la rimozione delle autovetture.