Israele-Libano, Biden: “Lavoriamo per de-escalation”, e invia nuove truppe Usa

(Adnkronos) – “Il mio team è stato in costante contatto con le controparti e stiamo lavorando per una de-escalation che permetta alle persone di tornare alle loro case in modo sicuro”. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden ai giornalisti, prima dell’incontro alla Casa Bianca con il presidente degli Emirati arabi uniti Mohammed bin Zayed, parlando dell’escalation tra Israele ed Hezbollah.

“Alla luce delle crescenti tensioni in Medio Oriente, e per abbondanza di cautela, stiamo inviando un piccolo numero di truppe aggiuntive per aumentare le nostre forze che sono già nella regione”. Così il portavoce del Pentagono, il generale maggiore Patrick Ryder, ha annunciato l’invio di rinforzi Usa in Medio Oriente, secondo quanto riporta la Cnn, senza fornire ulteriori dettagli sul numero dei militari inviati, sul corpo di appartenenza e su dove saranno inviati. “Per ragioni di sicurezza operativa non rilascerò altre dichiarazioni”, ha affermato.