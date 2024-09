Musk: “Se vince Kamala Harris non andiamo su Marte”

(Adnkronos) – “Non raggiungeremo mai Marte se vince Kamala” Harris alle prossime elezioni americane di novembre. Elon Musk, fondatore di Space X e ceo di X, ha da tempo espresso il proprio sostegno a Donald Trump in vista del voto negli Stati Uniti. Il magnate ha ”promesso di portare chiunque su Marte”, ma allo stesso tempo ha espresso ”molte preoccupazioni su un potenziale regime di Kamala” se la vicepresidente dovesse imporsi il 5 novembre. Perché ”il mio ostacolo principale è che la burocrazia che attualmente sta soffocando l’America a morte è destinata a crescere sotto un’amministrazione del Partito Democratico”, ha aggiunto.

”Space X ha in programma di lanciare cinque astronavi senza equipaggio su Marte in due anni. Se tutte queste atterrano in sicurezza, allora le missioni con equipaggio saranno possibili in quattro anni. Se dovessimo incontrare delle difficoltà, allora le missioni con equipaggio saranno posticipate di altri due anni”, ha scritto Musk su ‘X’ dicendo che ”vogliamo consentire a chiunque voglia diventare un viaggiatore spaziale di andare su Marte!”. Musk che punta a lanciare nel 2026 l’astronave Starship verso Marte e ha in programma l’invio dei primi equipaggi sul pianeta rosso nel 2028.