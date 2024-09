Salone Nautico, Porcari (Bper): “Da anni supportiamo settore e Blue Economy”

(Adnkronos) – “Supportiamo il mondo della nautica e della Blue Economy da diversi anni: con questo settore, infatti, abbiamo seguito e sviluppato una relazione, a cui siamo molto legati”. E’ quanto affermato da Nicola Porcari, Head of Structured Finance di Bper Banca, a margine del convegno intitolato ‘La filiera della nautica: espressione di cultura e sostenibilità’, organizzato da Bper, Confindustria Nautica, Confindustria Genova e Unione Industriali di Torino, dedicato al tema della sostenibilità ed alla cultura d’impresa, un impegno condiviso ed espresso dall’intero settore della nautica riunito in filiera, nell’ambito della 64esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova.

Bper Banca è da sempre vicina anche alla cultura e ai valori d’impresa, come sottolinea il manager: “Come banca e come gruppo bancario sosteniamo il settore della nautica in diverse forme, sia a supporto dell’internazionalizzazione, con operazioni di corporate tradizionali e con operazioni di finanza strutturata. Per noi la filiera è un elemento essenziale del settore della nautica”. “Pertanto, le nostre operazioni sono volte anche a supporto di tutta la filiera, dando credito alle aziende che lavorano con i grossi buyer e dando flessibilità ai grossi buyer nel coprire il credito verso i propri fornitori”, conclude Porcari.