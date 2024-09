Arriva la Social sustainability week, dal 2 all’8 dicembre a Roma

(Adnkronos) – Arriva la Social Sustainability Week, dal 2 all’8 dicembre. Nasce per costruire una comunità di pensiero e di pratica tra leadership visionarie e organizzazioni impegnate nella sostenibilità sociale. Una settimana ogni anno per fare network e cambiare le regole del gioco, usando il fattore “S” come strategia trainante. Per far incontrare la società civile con il mondo aziendale, istituzionale e universitario, la SSW avrà due momenti chiave: un evento di apertura, il 3 dicembre al Palazzo dell’Informazione, organizzato da Eikon Strategic Consulting con Adnkronos, e il ReWriters fest., il 1° festival europeo dedicato alla Sostenibilità Sociale, organizzato da Reworld e giunto alla quarta edizione, dal 4 all’8 dicembre.

Eikon e Adnkronos aprono la Social Sustainability Week con un confronto tra aziende, istituzioni e università. Durante la tavola rotonda “Giovani e sostenibilità sociale: le nuove sfide del mercato del lavoro”, aziende, istituzioni e università si confronteranno sui risultati dell’indagine del Social Sustainability Lab che approfondirà l’immaginario e le aspettative delle studentesse e degli studenti delle università italiane. L’evento prevede un’ampia copertura nel sistema mediatico multicanale di Adnkronos.

La IV edizione del ReWriters fest. si svolge presso il Nuovo Teatro Ateneo di Sapienza Università di Roma e l’aula del Dopolavoro dal 4 all’8 dicembre. Durante il Festival aziende, studenti e rappresentanti della cultura e dello spettacolo si incontrano per confrontarsi sui temi della sostenibilità sociale, tra obiettivi raggiunti e sfide da affrontare.

Come immaginiamo il mondo di domani? Stiamo costruendo una società sostenibile per le generazioni future? Il ReWriters fest. è il luogo dove mondo accademico, società civile, imprese, arte e cultura si incontrano per progettare nuovi paradigmi per il mondo di domani.

Da oggi, quindi, qualunque organizzazione, profit e non profit, che volesse aderire alla settimana della sostenibilità sociale, può candidare una sua iniziativa, progetto o evento, e fare rete ogni anno con le e i leader visionari capaci di fare innovazione sociale.