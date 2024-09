Brett Favre: “Ho il morbo di Parkinson”, l’annuncio choc della star Nfl

(Adnkronos) – “Ho il morbo di Parkinson”. Brett Favre, 54 anni, è stato uno dei più grandi quarterback della storia della NFL. Con la maglia dei Green Bay Packers ha vinto un Super Bowl e per 3 anni è stato MVP della lega. In un’audizione al Congresso degli Stati Uniti, l’ex giocatore ha rivelato la diagnosi ricevuta recentemente.

Nel 2018, Favre aveva fatto riferimento alle numerose commozioni cerebrali riportate in 20 anni di carriera professionistica, ben al di là dei report ufficiali. “Sono a conoscenza di 3 o 4” episodi. “Ma quando senti un ronzio nelle orecchie o cominci a vedere le stelle, quella è una commozione cerbrale”, disse al Today Show. “Se quella è una commozione cerebrale, io ne ho avuto centinaia, forse migliaia in carriera. Ed è spaventoso”, aggiunse.

Nell’audizione davanti all’House Ways and Means Committee, Favre ha parlato della Prevacus, una compagnia che avrebbe dovuto sviluppare un farmaco per trattare le commozioni cerebrali e che ha ricevuto 2 milioni di dollari di fondi nell’ambito di un programma che ha coinvolto un’organizzazione di assistenza alle famiglie bisognose. Favre è stato uno dei principali finanziatori: “Purtroppo ho perso un investimento in una compagnia che, come credevo, avrebbe dovuto sviluppare un farmaco utile per gli altri. Capirete perché per me sia troppo tardi, recentemente mi è stato diagnosticato il Parkinson. Anche per questo, la vicenda mi sta a cuore”.