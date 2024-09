Sanità, Gasparri (Fi): “Su test e analisi in farmacia serve prudenza”

(Adnkronos) – “Sono venuto a questa iniziativa dell’Uap perché seguo questa vertenza già da tempo. Credo che ciascuno debba fare il proprio mestiere. Stimo e ho un giudizio estremamente positivo dell’attività delle farmacie, però, se il laboratorio d’analisi deve avere tantissimi controlli e verifiche per svolgere le proprie attività, e se qualcuno vuole fare un’attività analoga, questo deve avere gli stessi requisiti e sottoporsi alla stessa trafila”. Così all’Adnkronos Salute il senatore Maurizio Gasparri (Forza Italia), a margine della manifestazione nazionale a tutela dei presidi convenzionati privati promossa oggi al teatro Brancaccio di Roma da Uap, Unione nazionale ambulatori poliambulatori enti e ospedalità privata.

“Quindi – prosegue Gasparri – mi auguro che da parte del Governo ci sia un approfondimento parlando del mondo dell’analisi medica di cui tutti quanti usufruiamo, con l’Uap e con tutti gli ambulatori, e ascoltare anche le ragioni della farmacia, che sicuramente è un presidio di prossimità importante per tutti noi quando non ci sono patologie gravi”. Credo “che non si possa creare una confusione, danneggiando chi ha fatto investimenti, chi garantisce determinati standard. Non vorremmo che poi delle multinazionali prelevino campioni e li portino a destra e a manca, così che poi quei campioni che dicono dello stato della nostra salute possano essere analizzati in condizioni non ideali. Prudenza, approfondimento, dovere d’ascolto da parte del ministero della Salute”, conclude.