Abbas all’Onu: “Stop genocidio, basta inviare armi a Israele”

(Adnkronos) – ”Smettete di uccidere bambini e donne. Fermate il genocidio. Smettete di inviare armi a Israele”. Questo l’appello che il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese (Anp) Mahmoud Abbas ha rivolto all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. ”Questa follia non può continuare. Il mondo intero è responsabile di ciò che sta accadendo alla nostra gente a Gaza e in Cisgiordania”, ha detto, aggiungendo che il popolo palestinese è stato sottoposto a ”uno dei crimini più atroci della nostra era” per quasi un anno ormai. Si tratta, ha proseguito, di un ”crimine di una guerra e di un genocidio su vasta scala” che Israele sta perpetuando.

“Non ce ne andremo. Non ce ne andremo. Non ce ne andremo”, ha scandito Abbas per tre volte, affermando così che i palestinesi non lasceranno la loro terra nonostante le operazioni israeliane.

Tra gli applausi dell’aula, il presidente dell’Anp ha aggiunto che ”la Palestina è la nostra patria. E’ la terra dei nostri padri, dei nostri nonni. Resterà nostra. E se qualcuno dovesse andarsene, sarebbe un occupante usurpatore”.

Nel suo discorso Abbas ha detto che ”il governo israeliano ha approfittato” del massacro compiuto da Hamas il 7 ottobre ”per lanciare una guerra totale di genocidio contro Gaza”, ed ha sottolineato la necessità di porre fine immediatamente alla guerra. Quindi ha condannato l’uccisione di civili da entrambe le parti dopo il 7 ottobre.

”Israele deve fermare la guerra in Libano e Palestina. Condanniamo questa aggressione e pretendiamo che cessi immediatamente”, ha scandito ancora, sottolineando che ”Israele non merita di far parte dell’Onu” perché si ”rifiuta di implementare le risoluzioni delle Nazioni Unite”.

”Ci spiace che gli Stati Uniti abbiano per tre volte votato contro le bozze di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che chiedevano un cessate il fuoco” nella Striscia di Gaza e ”spiace che gli Stati Uniti forniscano a Israele armi mortali”, ha aggiunto, invitando la comunità internazionale a imporre sanzioni nei confronti di Israele.

Abbas ha invece espresso ”riconoscimento” e ”gratitudine” nei confronti del popolo americano che marcia per le strade e manifesta il proprio sostegno alla causa palestinese.

Un cessate il fuoco ”completo e permanente” nella Striscia di Gaza, che porti con sé ”la fine delle aggressioni militari” in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. Quindi l’invio di aiuti umanitari nell’enclave palestinese, che devono essere consegnati con urgenza ”perché a Gaza non c’è più nulla”. Quindi il ”pieno ritiro israeliano dalla Striscia di Gaza”, senza la creazione di zone cuscinetto o l’occupazione di qualsiasi parte di Gaza. Questi i primi tre punti del piano che il presidente dell’Anp ha elaborato per il dopoguerra a Gaza e che ha illustrato all’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

”Non permetteremo lo sfollamento di alcun palestinese, né l’espulsione dalle loro terre”, ha detto Abbas chiedendo, al quarto punto, ”la protezione dell’Unrwa e delle organizzazioni umanitarie” che operano a sostegno dei palestinesi. Il presidente dell’Anp ha poi chiesto la protezione internazionale per i palestinesi nelle loro terre. “Non stiamo combattendo Israele. Non possiamo combattere Israele e non vogliamo combattere, ma vogliamo protezione”, ha affermato.

Come sesto punto, Abbas ha chiesto che lo Stato di Palestina si assuma le proprie responsabilità a Gaza e imponga su di essa il suo pieno mandato e la sua giurisdizione.