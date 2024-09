Da New York allerta encefalite equina orientale: primo morto, minaccia per la salute pubblica

(Adnkronos) –

Negli Usa è allerta encefalite equina orientale. La governatrice di New York Kathy Hochul ha dichiarato l’infezione trasmessa dalle zanzare “una minaccia imminente per la salute pubblica”, dopo la morte nella contea di Ulster del primo caso umano di malattia registrato nello stato di NY dal 2015. Hochul ha esortato i cittadini a seguire le raccomandazioni volte a ridurre il rischio di patologie da zanzare, ha attivato più agenzie statali e rafforzato il coordinamento tra funzionari statali e locali.

L’encefalite equina orientale – si legge nella comunicazione dello stato di New York – è una malattia virale rara, ma grave diffusa da zanzare infette e può colpire i cavalli e l’uomo. Il contagio può avvenire a ogni età, ma gli over 50 e gli under 15 corrono un rischio più alto.

Se la maggior parte della persone punte da una zanzara portatrice del virus non sviluppa sintomi, nei casi gravi possono insorgere all’improvviso mal di testa, febbre alta, brividi e vomito; successivamente le manifestazioni possono progredire in senso di disorientamento, convulsioni, encefalite e coma. Circa un terzo dei pazienti che sviluppano la patologia muore, mentre molti che la superano riportano danni neurologici. In commercio non esiste un vaccino per l’encefalite equina orientale. La migliore protezione è evitare le punture di zanzara.