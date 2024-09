Rai, Cda già martedì: nello stesso giorno nomina ad e direttore generale

(Adnkronos) – Il Consiglio di amministrazione della Rai, secondo quanto apprende l’Adnkronos, si riunirà in assemblea plenaria martedì 1 ottobre alle 12.30 per nominare il nuovo amministratore delegato. Nella stessa giornata, il cda, composto da sette consiglieri, si riunirà nuovamente per nominare il direttore generale. All’assemblea, oltre ai consiglieri, parteciperanno anche i sindaci revisori dei due soci Rai, Siae e Mef (ministero dell’Economia e delle Finanze).