Louis Vuitton Cup, terza regata non assegnata: si resta 1-1 tra Luna Rossa e Ineos

(Adnkronos) – Si resta sull’1-1 tra Luna Rossa e Ineos Britannia nella finale di Louis Vuitton Cup. La terza regata non è stata assegnata perché non si è conclusa nel tempo massimo. Le due barche non hanno completato il campo-regata nel tempo limite di 45 minuti per colpa del vento venuto meno. Le due imbarcazioni sono cadute dal foil nel penultimo lato e non hanno più ripreso il volo. Una fortuna per Luna Rossa, che era in netto svantaggio.