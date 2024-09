Il ministro Giuli ha sostenuto l’ultimo esame universitario prima della laurea: voto 30

(Adnkronos) –

Ultimo esame prima della laurea per il ministro della Cultura Alessandro Giuli. Il titolare di via del Collegio Romano questa mattina ha sostenuto la prova di Teoria delle dottrine teologiche nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’università ‘Sapienza’ di Roma. Per il ministro, che è stato interrogato alle 8 per “motivi di sicurezza”, la votazione finale è stata quella del 30.