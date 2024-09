Sinner batte Lehecka in 2 set, vola in semifinale a Pechino

(Adnkronos) – Jannik Sinner in semifinale nel torneo Atp di Pechino 2024. L’azzurro, numero 1 del mondo e detentore del titolo, nei quarti di finale oggi batte il ceco Jiri Lehecka per 6-2, 7-6 (8-6) in 1h44′. Il 23enne altoatesino si prepara ad affrontare il vincente della sfida tra il russo Andrei Rublev, testa di serie numero 4, e il cinese Yunchaokete Bu.

Sinner non sembra condizionato dal caso doping che lo coinvolge e domina il primo set. Il numero 1 del mondo rompe il ghiaccio con il break che lo lancia sul 3-1 e archivia la frazione con un netto 6-2 dopo aver strappato di nuovo il servizio all’avversario.

Il secondo set è più equilibrato, complici gli errori gratuiti (alla fine oltre 30) che condizionano il cammino dell’azzurro: Sinner, che viaggia con il 60% di prime palle, sul 4-3 a proprio favore spreca una chance per il break che gli consentirebbe di ipotecare la vittoria.

Lehecka si salva e allunga il match e sul 5-5 ha addirittura due chance per strappare il servizio all’azzurro. Il numero 1 del mondo si complica la vita con un paio di doppi falli prima di salire 6-5. L’epilogo del secondo set è rinviato al tie-break: l’equilibrio resiste (3-3) fino a quando gli errori di Sinner non diventano decisivi. Lehecka scappa sul 6-4 e ha due opportunità per aggiudicarsi il parziale. Il braccino tradisce il ceco, che si fa agganciare (6-6) e superare (7-6). Il primo match point è sufficiente per Sinner: 8-6 e game over.

Nella parte bassa del tabellone, in semifinale si sfideranno Carlos Alcaraz e il russo Daniil Medvedev. Alcaraz, numero 2 del tabellone, ha avuto la meglio sul russo Karen Kachanov per 7-5, 6-2. Medvedev, testa di serie numero 3, nei quarti ha piegato l’azzurro Flavio Cobolli per 6-2, 6-4.

Nel torneo femminile, stop per Jasmine Paolini. L’azzurra, numero 5 del mondo, nei sedicesimi di finale è stata sconfitta dalla polacca Magda Linette che si è imposta per 6-4, 6-0.