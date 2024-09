Sondaggi politici, Fratelli d’Italia e Pd in calo: intenzioni di voto

(Adnkronos) – Fratelli d’Italia e Pd in calo. Il sondaggio Swg per il Tg La7 fotografa le intenzioni di voto oggi, 30 settembre 2024: se si andasse alle urne per le elezioni, il partito guidato da Giorgia Meloni sarebbe al 29,8% (rispetto al 30,1%) di una settimana fa, mentre i dem di Elly Schlein passerebbero dal 22,6% al 22,4%. Passo avanti del M5S di Giuseppe Conte, dall’11,7 all’11,8%.

In ascesa la Lega, dall’8,2 all’8,4%, che supera Forza Italia, scesa dall’8,5% all’8,3%. Stabili Verdi e Sinistra al 7,1%. Seguono Azione al 3%, Italia Viva al 2,5%, +Europa all’1,7%, Sud chiama Nord all’1,2% e Noi Moderati all’1%.