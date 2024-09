Venice Hydrogen Forum, prospettive di sviluppo dell’economia dell’idrogeno

(Adnkronos) – Il 18 e 19 ottobre 2024, Venezia ospiterà il

Venice Hydrogen Forum

, un evento internazionale organizzato congiuntamente dalla Green Hydrogen Organisation (GH2) e dalla Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità / Venice Sustainability Foundation (Vsf) con il supporto di Eni e Snam. Il forum vedrà la partecipazione di esponenti istituzionali e governativi di Europa, Nord Africa e Medio Oriente, tra cui il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, oltre a leader del settore energetico, sviluppatori di energie rinnovabili, gestori di infrastrutture per il gas e rappresentanti di istituzioni finanziarie.

Il Venice Hydrogen Forum vuole essere un’occasione per discutere il futuro dello sviluppo dell’idrogeno, in particolare nel bacino del Mare nostrum, che sta emergendo come hub strategico per la produzione e la distribuzione dell’idrogeno. Posizionato all’incrocio tra le infrastrutture europee e i principali centri di produzione di idrogeno verde in Nord Africa e Medio Oriente, il Mediterraneo ha un enorme potenziale per accelerare la transizione energetica e promuovere una rigenerazione economica sostenibile. L’evento prevede un programma articolato in sessioni strategiche, tavole rotonde e discussioni plenarie, incentrate sulle sfide e le opportunità dell’economia dell’idrogeno.

Nella cornice del Forum, venerdì 18 ottobre, alle 17.30, si terrà la tavola rotonda ‘H2 in Venice for Regional Value Creation’, organizzata da Vsf con il supporto di Edison, dedicata alle prospettive di sviluppo dell’economia dell’idrogeno a Venezia. L’incontro coinvolgerà i principali portatori di interessi locali per discutere strategie e partnership volte alla riqualificazione di Porto Marghera e alla creazione di una catena del valore capace di sfruttare appieno il potenziale del vettore energetico idrogeno, con l’obiettivo di contribuire al rilancio socioeconomico del Veneto.