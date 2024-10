E’ l’ennesimo riconteggio dei voti, quello che arriva nel pomeriggio di martedì, a quasi 48 ore dallo spoglio per le elezioni provinciali. Dopo i tentennamenti della serata di domenica, quando dalla sezione elettorale di Crema arrivavano a Cremona continue rettifiche, oggi un altro piccolo colpo di scena. Beninteso: nulla che possa mettere a rischio l’elezione di Roberto Mariani alla presidenza e la distribuzione dei seggi in Consiglio provinciale, equamente distribuiti tra centrodestra e centrosinistra. Fatto sta, però che si ribaltano i valori tra le due liste in campo, la numero 1, “Per una Provincia unita – Mariani Presidente” e la 2 “Centro destra per Cremona”.

In pratica è quest’ultima ad avere ottenuto il maggior numero di voti ponderati e non, come scritto nel verbale di proclamazione dei vincitori, il centrosinistra. Da quanto si apprende, questo schieramento totalizzerebbe 40.046 preferenze, mentre il centrodestra lo sorpasserebbe di poco più di tremila, 43.232. Esattamente l’opposto di quanto risultava dai conteggi ufficiali, andati avanti fino ad oltre mezzanotte domenica scorsa. Come detto però nulla cambia nella sostanza in quando lo scarto è comunque troppo basso per consetire al centrodestra di ottenere un consigliere in più 7 invece di 6.

Non è chiaro se l’errore dipenda dall’incidente di percorso avvenuto a Crema, dove ad un elettore di centrodestra era stata consegnata una scheda sbagliata ai fini del calcolo del voto ponderato. Alla fine tutto sembra essersi risolto con una rettifica di tipo formale, anche se le sorprese, quando si tratta di elezioni provinciali, sono sempre dietro l’angolo. Lo insegnano le vicende tribolate del 2019 quando per una svista formale del candidato Signoroni – poi effettivamente eletto – si innescò una sequela di ricorsi al Tar e al tribunale ordinario da parte della Lega che tenne in forse la validità delle elezioni per un paio di mesi, prima di venire definitivamente archiviata.

Giuliana Biagi

