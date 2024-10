Trasporto aereo, Segurini (Stradaai): “Spazio aereo di bassa quota fondamentale”

(Adnkronos) – “Stradaai è la prima azienda italiana che ha avviato il percorso di certificazione aeronautico per offrire i servizi digitali nello spazio aereo di bassa quota. Lo spazio aereo di bassa quota è fondamentale per tutta la strategia nazionale sulla mobilità aerea avanzata che permetterà non solo ai droni elettrici di portare le persone e di cambiare drasticamente tutto quello che è la mobilità aerea, ma permetterà ai droni di fare le consegne, soprattutto consegne importanti che possono essere di beni medicali, medicine tumorali o addirittura defibrillatori o medicine salvavita in contesti che possono richiedere un intervento più rapido”. Lo afferma ad Adnkronos/Labitalia, l’ingegner Giulio Segurini, fondatore e ceo di Stradaai, intervenuto oggi alla seconda edizione del workshop ‘U-Space: The Enabler of Uas operations’ a Roma, con la partecipazione di università Roma Tre, Stradaai, Impianti spa e D&P.

I droni, sottolinea Segurini, saranno centrali “per dare possibilità di ispezionare le infrastrutture critiche del nostro Paese. E noi saremo un abilitatore chiave che riuscirà a permettere a questi droni di spostarsi più rapidamente, più velocemente, accedere allo spazio aereo in sicurezza, coordinati con il traffico che può essere elicotteri, aerei e quant’altro”, spiega ancora. “Tutto questo -prosegue- in linea con la strategia europea 2.0 sui droni, che promuove la formazione, gli investimenti e la digitalizzazione di questo spazio aereo. E anche del piano strategico nazionale sulla advanced air mobility, mobilità aerea avanzata, sviluppato da Enac negli ultimi anni, che è uno dei punti chiave dello sviluppo del settore aeronautico, di cui oggi l’Italia è una delle nazioni più attive”, spiega ancora.

E secondo Segurini “Enac e Enav sono due realtà italiane molto conosciute a livello internazionale, che stanno investendo tantissimo in questo settore, ma ci sono anche tutte altre iniziative che loro stanno promuovendo proprio per metterci in contatto con i nostri clienti. Per mettere l’Italia davanti a tutti a livello non solo europeo ma anche mondiale in questa tematica così importante e strategica nel nostro Paese”, conclude.