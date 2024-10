Attacco Iran a Israele, Netanyahu: “Asse del Male vuole distruggerci, non ci riuscirà”

(Adnkronos) – Primo discorso in televisione oggi di Benjamin Netanyahu dopo l’attacco dell’Iran contro Israele di ieri sera. ”Siamo nel mezzo di una dura guerra contro l’Asse del male dell’Iran che cerca di distruggerci” ha detto. Ma ”questo non accadrà”. ”Vinceremo perché staremo insieme, con l’aiuto di Dio”, ha aggiunto.

Altri sette soldati israeliani sono morti nel sud del Libano hanno indicato le Idf, portando a otto il bilancio odierno dei militari dello Stato ebraico caduti. Tutte le vittime hanno tra i 21 ed i 23 anni. Netanyahu ha “inviato le più sentite condoglianze alle famiglie dei nostri eroi caduti oggi in Libano”, gli otto militari che hanno perso la vita nell’offensiva contro Hezbollah. ”Che Dio li vendichi e che il loro ricordo sia una benedizione”.

”Risponderemo, sappiamo come individuare obiettivi importanti, sappiamo come colpire con precisione e in modo potente” ha detto il capo di Stato maggiore dell’esercito israeliano, il generale Herzi Halevi, ha parlato della risposta israeliana all’attacco iraniano affermano che l’Idf è in grado di “raggiungere e colpire qualsiasi punto del Medio Oriente”. In una dichiarazione video ha poi aggiunto che ”quei nostri nemici che non lo hanno capito fino ad ora, lo capiranno presto”.

“Ieri l’Iran ha lanciato circa 200 missili contro lo Stato di Israele. L’Iran ha attaccato aree civili e ha messo in pericolo la vita di molti civili. Grazie al comportamento civile appropriato e alla difesa di alta qualità, il danno è relativamente piccolo”, ha concluso Halevi.

“Se Israele risponde, noi risponderemo più duramente” ribadisce il presidente iraniano Masoud Pezeshkian in una conferenza stampa congiunta a Doha con l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, durante la qualche ha anche riaffermato che l’Iran “vuole la pace e la calma e Israele ci costringe a reagire”.

“Il tempo stringe”, bisogna interrompere questo “ciclo disgustoso di violenze” ha detto il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, nel suo intervento davanti al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. “Le fiamme che divampano in Medio Oriente stanno rapidamente diventando un inferno”, ha rilanciato l’allarme Guterres, secondo cui le cose dall’ultima settimana “vanno sempre peggio”.

Il segretario generale dell’Onu – dichiarato persona non grata in Israele – ha condannato “con fermezza” l’attacco iraniano nel suo intervento alla riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. “Come ho fatto in relazione all’attacco iraniano di aprile – e come avrebbe dovuto essere ovvio ieri nel contesto della condanna che ho espresso – condanno nuovamente con fermezza il massiccio attacco missilistico di ieri dell’Iran contro Israele”.