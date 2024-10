Boris Johnson e la rivelazione sulla regina Elisabetta II: “Aveva un cancro alle ossa”

(Adnkronos) – L’ex primo ministro britannico Boris Johnson ha infranto in modo controverso il protocollo reale e ha affermato nel suo libro di memorie che la regina Elisabetta II soffriva di cancro alle ossa prima della sua morte, avvenuta nel settembre del 2022.

Nel giorni e negli anni successivi ci sono state feroci speculazioni sulle modalità esatte del decesso e Johnson, nel libro che uscirà nelle librerie il 10 ottobre e che questa settimana è stato pubblicato a puntate sul quotidiano Daily Mail, ha ricordato gli ultimi giorni della sovrana a Balmoral, in Scozia. “Sapevo da almeno un anno che aveva una forma di cancro alle ossa, e i suoi medici erano preoccupati che in qualsiasi momento potesse avere un forte declino”, ha scritto Johnson, che si dimise formalmente solo due giorni prima della decesso.

Il resoconto di Johnson è la prima indicazione pubblica da parte di un ex alto funzionario del governo su quale possa essere stata la causa della morte della Regina. Il certificato riporta la dicitura “vecchiaia”.

Johnson non è il primo premier a ricordare la sua vita, il suo mandato e le interazioni con la defunta Regina in un’autobiografia. Gli ex leader britannici Tony Blair, Gordon Brown e David Cameron lo hanno fatto, ma solo in termini generali e senza lo stesso livello di dettaglio vivido di Johnson.

Buckingham Palace ha la politica di non commentare i libri pubblicati sulla famiglia reale e quindi non ha confermato o smentito le affermazioni di Johnson.

Johnson, che è stato primo ministro tra il 2019 e il 2022, ricorda di essersi recato alla residenza reale di Balmoral per la consueta udienza e le dimissioni. Al suo arrivo, ricorda di essere stato accolto dal segretario privato della Regina, Edward Young, che gli suggerì che la sovrana era notevolmente peggiorata durante l’estate.Ripensando all’ultima volta che i due si sono seduti insieme nel salotto della Regina, Johnson ha detto di aver capito il preannuncio di Young. “Sembrava pallida e più china, e aveva lividi scuri sulle mani e sui polsi, probabilmente dovuti a gocce o iniezioni”, ha scritto.

“Ma la sua mente – come aveva detto anche Edward – era completamente libera dalla malattia, e di tanto in tanto durante la nostra conversazione sfoggiava ancora quel grande sorriso bianco nella sua improvvisa bellezza che sollevava l’umore”.

Johnson ha descritto le udienze settimanali del Primo Ministro con la monarca come “un privilegio”. “Irradiava una tale etica del servizio, della pazienza e della leadership che sentivi davvero che saresti morto per lei, se necessario”, ha proseguito. Questo può sembrare assurdo per alcuni (e del tutto ovvio per molti altri), ma questa lealtà, per quanto possa sembrare primitiva, è ancora al centro del nostro sistema”. “C’è bisogno di una persona gentile e saggia, e al di sopra della politica, per personificare ciò che di buono c’è nel nostro Paese. Lei ha fatto questo lavoro in modo brillante”.

La defunta regina non ha mai condiviso dettagli medici privati con il pubblico. Gli assistenti della casa reale continuano a sostenere che i membri della famiglia hanno lo stesso diritto alla privacy medica di chiunque altro.

Re Carlo III e Kate, Principessa del Galles, sono invece andati controtendenza e sono stati più aperti sulla loro salute. I due hanno condiviso i dettagli delle loro diagnosi di cancro e delle loro guarigioni.

Tuttavia, in entrambi i casi, hanno scelto di non divulgare la forma specifica di cancro contro cui hanno lottato. Quando sono stati interpellati, gli assistenti hanno detto che volevano condividere le loro esperienze per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia.