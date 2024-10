Inchiesta ultras milanesi, Fedez riceve il Tapiro di ‘Striscia la notizia’ e dice a Staffelli: “Ti querelo”

(Adnkronos) –

Ancora un Tapiro d’oro per Fedez, che non reagisce bene alla visita di Valerio Staffelli di ‘Striscia la notizia’. Il rapper sta salendo in auto quando l’inviato del tg satirico di Canale 5 lo avvicina e gli spiega: “Siamo venuti a portare il Tapiro perché abbiamo visto che hanno arrestato il suo guardiaspalle factotum. Adesso come farà ad andare a fare le risse senza di lui?”.

Il riferimento di Valerio Staffelli è alla rissa di qualche mese fa con il personal trailer Christian Iovino e al recente arresto del suo bodyguard Christian Rosiello e dell’amico Alex Cologno in merito all’inchiesta sugli ultrà derlle curve di Inter e Milan. Fedez non apprezza la battuta di Staffelli e risponde: “L’hai detto davvero? Mi sa che per questo paghi una bella querela. Ma cosa stai dicendo? Io non sono indagato di nulla”.

Subito dopo aver preso il Tapiro, il cantante si allontana evitando di rispondere alla richiesta di commentare le dichiarazioni di Taylor Mega sul matrimonio di Fedez con Chiara Ferragni: l’influencer, che ha ammesso di aver avuto una relazione con il rapper, ha dichiarato che i Ferragnez fossero una coppia aperta.