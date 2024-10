Alex Britti ospite all’Adnkronos: “Ritirarmi? Suonerò finché vivo” – Video

(Adnkronos) – La sua chitarra, compagna di sempre, la paternità, che vive in modo viscerale, e la passione per la cucina, retaggio dell’infanzia al negozio del papà. Alex Britti a tutto tondo ospite in esclusiva all’Adnkronos. Il cantautore romano si racconta, tra il sogno di risalire sul palco dell’Ariston di Sanremo e una certezza: il 18 ottobre al Palasport di Roma, dove torna a incantare il suo pubblico.