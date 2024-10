L’ottavo rapporto sulla Cassa integrazione relativo ai primi 8 mesi del 2024, elaborato dalla Uil, desta sempre più preoccupazione. Dall’analisi si evidenzia un aumento significativo delle ore nel settore industriale ed edilizio.

Segnali positivi, invece, per quanto riguarda la provincia di Cremona, che nel mese di agosto ha registrato un meno 21,5% (914,5% è invece il dato riferito ai primi otto mesi dell’anno).

In Lombardia, tra gennaio-agosto 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023, le ore di cassa integrazione complessive autorizzate sono aumentate del 23,4%, raggiungendo quota 60.169.576 ore.

Nell’industria, a livello regionale si registra un incremento significativo del 24,9%, riflettendo le difficoltà che continuano ad affliggere il comparto a fronte di un aumento nazionale del settore del settore del 20,4%.

Nell’industria le province lombarde che hanno visto la crescita più marcata della cassa integrazione industriale sono rappresentate da Sondrio (+287,1%), Bergamo (+67,1%) e Como (+52,8%).

Il dato lombardo è negativo anche per quanto riguarda l’edilizia, che registra crescite allarmanti con un incremento regionale del 108,8%.

L’andamento per il solo mese di agosto ha confermato questa tendenza negativa, con un incremento delle ore di cassa integrazione rispetto allo stesso periodo del 2023 del +19,2% in Lombardia. In totale, sono state autorizzate 5.036.178 ore di CIG nel mese di agosto 2024, contro le 4.225.293 ore dello stesso mese dell’anno precedente.

Con un settore industriale che è stato il principale motore di questa crescita le province che hanno registrato i maggiori aumenti rispetto all’agosto 2023 sono quelle di Sondrio (+2097,3%), Varese (+183,9%) e Lecco (+136,1%). Altre province come Brescia (+2,7%) e Como (+51,9%) confermano comunque il trend di forte ricorso alla cassa integrazione. In generale nel mese, Pavia, invece, regista ad agosto un -41,1%, Bergamo un -36,9% e Lodi un -12,3% pur restando elevati se si considerano gli otto mesi dell’anno e la crescita che si è evoluta.

© Riproduzione riservata