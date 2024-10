Ucraina, Rutte a sorpresa a Kiev: “Più vicina che mai alla Nato”

(Adnkronos) – Il nuovo segretario generale della Nato Mark Rutte si è recato in visita a sorpresa a Kiev pochi giorni dopo aver assunto l’incarico. Nella capitale ucraina, l’ex primo ministro olandese ha avuto colloqui con il presidente Volodymyr Zelensky.

Secondo Rutte, sostenere l’Ucraina è un investimento nella sicurezza europea e i costi per aiutare Kiev sono inferiori rispetto ai possibili costi che andrebbero sostenuti in caso di vittoria russa. ”L’Ucraina è oggi più vicina che mai alla Nato”, ha dichiarato il nuovo segretario generale dell’Alleanza Atlantica. Il percorso dell’Ucraina verso l’adesione alla Nato è “irreversibile”, ha aggiunto Rutte, affermando che la Russia “non ha diritto di voto, né di veto su questa questione”.

Zelensky ha illustrato a Rutte ”il piano per la vittoria” dell’Ucraina sulla Russia, ha detto il presidente ucraino nel corso della conferenza stampa congiunta, aggiungendo di aver discusso con l’ex premier olandese anche della ”situazione sul campo di battaglia”.

”La prima visita di Mark Rutte come segretario generale della Nato è in Ucraina e questo è davvero significativo”, ha scritto Zelensky su ‘X’. ”Delinea immediatamente e chiaramente le priorità, evidenziando dove i valori condivisi dell’intera regione euro-atlantica vengono difesi in questo momento”, ha aggiunto. La visita di Rutte a Kiev, ha proseguito Zelensky, ”sottolinea inoltre che noi in Ucraina possiamo contare sulla continua leadership personale di Mark” Rutte.

”Il nostro obiettivo principale, ovviamente, rimane la piena adesione dell’Ucraina all’Alleanza”, ha sottolineato Zelensky spiegando di aver discusso con Rutte anche ”delle esigenze attuali delle nostre truppe, nonché delle esigenze di difesa aerea dell’Ucraina e di un’ulteriore cooperazione con i nostri vicini”. Infine, ha concluso, ”con l’avvicinarsi dell’inverno è fondamentale attuare tutti gli accordi sulla difesa aerea, in particolare quelli discussi al vertice Nato di Washington”.

Mosca accusa Kiev per una raffica di droni che, afferma, sono stati abbattuti nelle ultime ore in territorio russo. La difesa aerea ha “intercettato e distrutto 113 droni ucraini”, comunica il ministero della Difesa di Mosca, secondo quanto riporta l’agenzia russa Tass. La maggior parte dei droni sono stati abbattuti sulla regione di Belgorod, rendono noto da Mosca, precisando che altri Uav sono stati distrutti sulle regioni di Voronezh, Kursk e Bryansk.

Kiev da parte sua afferma di aver abbattuto 78 droni kamikaze lanciati dalla Russia nella notte contro diverse regioni ucraine. Nella notte, stando alle notizie ufficiali riportate dai media ucraini, “sono stati rilevati 105 droni Shahed” e 78 sono stati abbattuti dalla difesa aerea ucraina sulle regioni di Kiev, Cherkasy, Vinnycja, Khmelnytskyi, Kirovohrad, Zhytomyr, Poltava, Chernihiv, Kherson, Odessa, Kharkiv, Sumy, Dnipropetrovsk, Rivne e Ivano-Frankivsk. Secondo le informazioni diffuse dagli ucraini, “un drone è andato in direzione della Bielorussia” e altri “sono scomparsi dai radar”.

Il governatore dell’Oblast di Kharkiv, Oleh Syniehubov, ha riferito che la Russia ha attaccato Kharkiv la scorsa notte con una bomba guidata Kab, che ha colpito un edificio residenziale e ferito almeno 12 persone, tra cui un bambino. Tutti i residenti dell’edificio sono stati evacuati e i soccorritori stanno lavorando sul luogo dell’attacco. Potrebbero esserci persone sepolte sotto le macerie, ha aggiunto Syniehubov.