Sinner: “Wada? Ancora sorpreso, ma collaborerò”

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna a parlare oggi, 4 ottobre, dell’appello della Wada sul caso Clostebol. “Sono sorpreso” ha detto il campione in conferenza stampa a Shanghai alla vigilia dell’esordio al Rolex Masters, “ma mi aspettavo che potesse accadere una cosa simile. E’ andata così”.

“Continuerò a collaborare come ho fatto prima. Le tre udienze che ho sostenuto sono state tutte in mio favore e resto fiducioso che tutto si risolverà per il meglio, un esito diverso mi lascerebbe ancor più sorpreso – conclude -. Non è una situazione in cui mi senta a mio agio, non c’è dubbio, credevo fosse tutto finito e invece non è così e non è facile”.