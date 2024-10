La sorpresa di Achille Lauro a Milano: annuncia un nuovo album durante il concerto

(Adnkronos) – Sorpresa all’Unipol Forum di Milano durante il concerto di Achille Lauro. Il cantante, al momento anche tra i giurati della nuova stagione di X-Factor, ha deciso di annunciare sul palco milanese l’uscita del nuovo album ‘Ragazzi Madre – L’Iliade’ che arriverà nel 2025 facendone ascoltare anche alcuni assaggi ai fan presenti.

Nel corso della prima delle due date sold out di ‘Ragazzi Madre – L’Iliade Il Live’ a Milano, per celebrare i suoi 10 anni di carriera, Achille Lauro ha infiammato il pubblico con un vero viaggio tra passato e futuro, che segna l’inizio di una nuova era musicale: al fianco degli inediti passaggi del nuovo album, i successi che lo hanno consacrato, come ‘Rolls Royce’, ‘Me ne frego’, ‘C’est la vie’ e ’16 marzo’. Con lui sul palco, l’immancabile Boss Doms e la sua band, per una performance che replicherà il 7 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma.

Per la prima volta l’artista ha cantato dal vivo il nuovo singolo ‘Amore disperato’, un brano dalle sonorità acustiche e cantautorali e dal sapore malinconico, che racconta una storia vera nata ai confini del raccordo anulare di Roma, in Via Tina Pica, l’icona assoluta delle pellicole di Luigi Comencini e del capolavoro del neorealismo rosa ‘Pane, amore e fantasia’.