Sinner oggi gioca a Shanghai, orario e diretta tv

(Adnkronos) –

Jannik Sinner in campo oggi per il secondo turno dell’Atp Masters 1000 di Shanghai. Il numero 1 del mondo, reduce dalla finale persa nel torneo Atp di Pechino contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, oggi 5 ottobre debutta – in diretta tv e streaming – affrontando il giapponese Taro Daniel, numero 93 Atp. L’incontro tra l’azzurro e il nipponico è il secondo sul campo principale, dove il programma si apre alle 6.30 italiane (le 12.30 in Cina) con la sfida tra Alcaraz, testa di serie numero 3, e il cinese Juncheng Shang.

Sinner e Daniel, presumibilmente in campo non prima delle 8.30 italiane, si affrontano per la seconda volta in carriera. L’unico precedente risale ai sedicesimi di finale degli Australian Open 2022: Sinner si è aggiudicato la sfida di Melbourne in 4 set.

Il 23enne altoatesino è uno dei 5 azzurri impegnati oggi. Mattia Bellucci, nel quarto e ultimo match sul campo principale, nel pomeriggio italiano affronta il tedesco Alex Zverev, numero 2 del seeding. Più o meno alla stessa ora, sul campo numero 3, Flavio Cobolli se la vedrà con lo svizzero Stan Wawrinka.

Sul Grandstand 2, nella tarda mattinata italiana Matteo Berrettini affronta il danese Holger Rune, testa di serie numero 12. A seguire, Lorenzo Musetti, testa di serie numero 15, scende in campo contro il belga David Goffin.

Il match Sinner-Daniel, secondo turno dell’Atp Shanghai 2024, come tutti i match del torneo sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport (sul canale Sky Sport Arena) e in streaming su Now e Sky Go.