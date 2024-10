Atp Shanghai, Sinner agli ottavi: battuto Etcheverry

(Adnkronos) – Jannik Sinner agli ottavi di finale dell’Atp Masters 1000 di Shanghai. L’azzurro, numero 1 del mondo, oggi 6 ottobre al terzo turno batte l’argentino Tomas Etcheverry per 6-7 (3-7), 6-4, 6-2, in due ore e 41 minuti.

Il 23enne altoatesino non sfrutta 3 palle break nel primo set che approda al tie-break. Etcheverry non sbaglia nulla e si prende il primo parziale. Il secondo set ruota attorno a 3 break consecutivi tra il quinto e il settimo game: Sinner mette la freccia (4-3) e chiude 6-4 pareggiando i conti. Etcheverry si disunisce e nel terzo set si arrende: Sinner domina con 2 break, il sipario cala con un netto 6-2.

Agli ottavi, Sinner affronterà il vincente del match tra lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 14, e lo spagnolo Roberto Carballes Baena.

Intanto dopo il rinvio di gran parte dei match di ieri, oggi gli organizzatori hanno cancellato tutti gli incontri in programma sui campi esterni, ancora per maltempo. Si gioca solo sul centrale che ha la copertura. Saltano, dunque, i match di tre azzurri: Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli che, tempo permettendo scenderanno in campo lunedì rispettivamente contro il danese Holger Rune, il belga David Goffin e lo svizzero Stan Wawrinka.