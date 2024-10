Genova, muore bimba di un anno: era stata dimessa dal pronto soccorso

(Adnkronos) – Tragedia a Moconesi, un paesino dell’entroterra genovese, dove questa mattina è morta una bambina di un anno. L’allarme è scattato intorno alle 10.30, quando i soccorsi sono stati chiamati perché la piccola lamentava un dolore addominale. L’intervento di 118 e Croce Rossa era partito in codice verde per un problema gastroentologico, ma le condizioni della bambina si sono aggravate. Sul posto anche l’elicottero Drago dei vigili del fuoco, ma purtroppo ogni tentativo di salvarle la vita è stato vano. La procura di Genova ha aperto un fascicolo, nelle prossime ore sarà disposta l’autopsia. La bambina, da quanto risulterebbe, per alcuni dolori addominali era stata portata sabato sera al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna, il più vicino al paese in cui viveva. Dopo alcune ore era stata dimessa. Stamattina il tragico epilogo.