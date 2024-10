Papa: “Concistoro l’8 dicembre per nomina nuovi cardinali”

(Adnkronos) – Il Papa, a sorpresa, all’Angelus ha annunciato oggi un nuovo Concistoro per l’8 dicembre prossimo nel quale creerà 21 nuovi cardinali da ogni parte del mondo.

“Sono lieto di annunciare che l’8 dicembre terrò un concistoro per la nomina di nuovi cardinali. La loro provenienza esprime l’universalità della Chiesa che continua ad annunciare amore misericordioso di Dio in tutta la terra. L’inserimento dei nuovi cardinali nella diocesi di Roma inoltre manifesta l’inscindibile legame tra la sede di Pietro e le chiese particolari nel mondo”, ha annunciato il Papa in piazza San Pietro.

Tra i cardinali ci sono 4 italiani: Mons. Angelo Acerbi, Nunzio Apostolico, 99 anni; S.E. Mons. Roberto Repole, Arcivescovo di Torino; S.E. Mons. Baldassare Reina, Vescovo ausiliare di Roma, già Vice-Gerente e, da oggi, Vicario Generale per la Diocesi di Roma; padre Fabio Baggio, Sotto Segretario Sezione Migranti e rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.

Si tratta del decimo Concistoro del pontificato di Bergoglio. Nei nove Concistori precedenti il Pontefice ha creato 142 cardinali, 113 gli elettori. Si arriverà quindi alla fine dell’anno verso 140 elettori. Delle 21 porpore che saranno create a dicembre, dieci sono europee, sei arrivano dall’America (cinque sono sudamericani), quattro dall’Asia, un cardinale dall’Africa.

Nel pomeriggio il Papa si è recato a Santa Maria Maggiore per invocare la pace nel mondo.