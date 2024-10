Atp Shanghai, Cobolli batte Wawrinka in rimonta e va al terzo turno: sfiderà Djokovic

(Adnkronos) – Flavio Cobolli avanza al terzo turno del torneo Atp Masters 1000 di Shanghai (cemento, montepremi 8.995.555 dollari). L’azzurro, numero 30 del mondo e 28 del seeding, sconfigge in rimonta lo svizzero Stan Wawrinka, numero 236 del ranking Atp ma ex numero 3, con il punteggio di 6-7 (6-8), 7-6 (7-4), 6-3 in due ore e 31 minuti. Cobolli affronterà al terzo turno il serbo Novak Djokovic, numero 4 del mondo e del tabellone.

Fuori dal torneo Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Musetti ha perso in tre set contro il belga David Goffin, Berrettini, al secondo turno, è stato battuto in tre set dal danese Holger Rune.