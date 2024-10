Masters Shanghai diventa torneo da parrocchia: si gioca in palestra

(Adnkronos) –

Una figuraccia. Il Masters 1000 di Shanghai si trasforma da torneo super, con montepremi di 8,9 milioni di dollari, in un evento della domenica in un circolo di provincia. Uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito Atp viene pesantemente condizionato dalla pioggia, che sconvolge il programma del torneo all’aperto.

Solo il campo centrale è dotato di copertura. Dopo 3 giorni di maltempo, quindi, la soluzione è trasformare il torneo in un evento indoor, con scene surreali. Si gioca su campi che somigliano alla palestra di una scuola, con il segnapunti manuale e poche decine di spettatori sugli spalti. Roman Safiullin e Alex Bublik al secondo turno si sfidano davanti a pochi intimi, come due amici che hanno prenotato il campo per un paio d’ore. Non siamo al ”batti lei?” dell’iconico match tra Fantozzi e Filini, ma il livello non è adeguato per gli standard di un Masters Atp.

Stesso copione per Lorenzo Musetti e David Goffin: il belga batte l’azzurro nel ‘mistero’. Non ci sono immagini televisive della sfida che si chiude al terzo set. Intanto, il tabellone si completa a macchia di leopardo. Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev hanno giocato in 2 giorni consecutivi e sono approdati al quarto turno. Più della metà del main draw deve ancora giocare il terzo round.