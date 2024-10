Ucraina, attacco con droni in Crimea occupata: deposito di petrolio in fiamme

(Adnkronos) – Un incendio è scoppiato alle prime ore del mattino in un deposito di petrolio a Feodosia, città della Crimea occupata dalla Russia, presumibilmente in seguito a un attacco di droni. I residenti hanno riferito di aver sentito diverse potenti esplosioni intorno alle 4,30 ora locale, poco prima che iniziasse l’incendio. Il canale Crimean Wind Telegram ha anche riferito che gli aeroporti di Belbek e Saky sono stati attaccati durante la notte.

“C’è un incendio al deposito petrolifero di Feodosia. I servizi di emergenza sono sul posto. Non sono state segnalate vittime o feriti”, ha scritto su Telegram Oleg Kryuchkov, consigliere del capo delegato della Crimea installato dalla Russia. Il canale Telegram Astra ha poi chiarito che la struttura in fiamme era il Marine Oil Terminal, precedentemente già colpito dai droni a marzo. Il terminal di Feodosia è il più grande della Crimea per la movimentazione di prodotti petroliferi. A Sebastopoli esiste solo un altro terminal di questo tipo.

La notte scorsa i sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto 21 veicoli aerei senza pilota (Uav) ucraini sul paese, 12 dei quali sono stati abbattuti sopra la Crimea. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, precisando che “i tentativi del regime di Kiev di effettuare attacchi terroristici utilizzando Uav di tipo aereo contro obiettivi sul territorio della Federazione Russa sono stati fermati”.