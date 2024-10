Consulta, opposizioni non partecipano al voto. Schlein: “Meloni non si è confrontata con noi”

(Adnkronos) – Le opposizioni hanno scelto di non partecipare al voto del Parlamento in seduta comune sul giudice della Corte costituzionale. La decisione è stata formalizzata dalle assemblee dei gruppi parlamentari del Pd di Camera e Senato, riuniti a Montecitorio, e dai gruppi parlamentari del M5S che non ritireranno la scheda. Italia Viva aveva già annunciato ieri, con una nota stampa, la mancata partecipazione.

Intervistata da SkyTg24, Elly Schlein ha confermato di essersi sentita e coordinata con le altra opposizioni. “Davanti a una forzatura della maggioranza noi non parteciperemo a questa forzatura, non parteciperemo al voto. Sulla composizione della Corte costituzionale è prevista una maggioranza rafforzata per favorire l’individuazione di profili alti e il dialogo tra maggioranza e opposizione, che c’è sempre stato – ha spiegato la segretaria del Pd – Abbiamo appreso dal giornale che la maggioranza andava dritta senza coinvolgerci. Non può esserci da parte di questo governo, della Meloni e della maggioranza un atteggiamento proprietario delle massime istituzioni repubblicane”. Schlein ha ribadito che è “assurdo” apprendere le decisioni dell maggioranza “dalla stampa, senza una telefonata”.