Florida, fuga di massa per uragano Milton. Ipotesi rinvio viaggio per Biden

(Adnkronos) – Centinaia di migliaia di persone hanno lasciato le loro case in Florida dopo l’ordine di evacuazione emesso dalle autorità locali in vista dell’arrivo dell’uragano Milton, che già da questa sera potrebbe colpire con tornado e trombe marine. Un “uragano estremamente potente”, come l’hanno definito i meteorologi, mentre il sindaco di Tampa Jane Castor ha rivolto un appello agli abitanti tramite la Cnn: ”Se decidete di restare nelle zone per cui è stato disposto l’ordine di evacuare, morirete”. Il National Hurricane Center ha lanciato l’allarme per onde di tempesta alte fino a 4,5 metri.

In una nota diffusa dalla Casa Bianca, il governo degli Stati Uniti ha detto di essere “pronto a rispondere a qualsiasi potenziale impatto sulle comunità”. Intanto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden starebbe valutando se annullare i viaggi in programma all’estero nei prossimi giorni, in Germania, dove sabato dovrebbe partecipare a un importante vertice sull’Ucraina da lui convocato, e in Angola. La Cnn nota che lo staff di Biden teme che ‘l’effetto Milton’ possa danneggiare la campagna elettorale dei democratici, anche dopo la disinformazione diffusa in merito alla risposta federale all’uragano Helene della scorsa settimana e ”le falsità ripetute dall’ex presidente Donald Trump”.

Il governatore della Florida Ron DeSantis ha dichiarato lo stato di emergenza in 51 contee in vista dell’arrivo dell’uragano Milton, sottolineando che ”è il momento di mettere in atto i piani di evacuazione”. Nel corso di una conferenza stampa, DeSantis ha detto ”l’intera penisola della Florida è in stato di allerta o sorveglianza” e che ”potrebbero verificarsi mareggiate alte tra 1,5 e 3 metri e sono state emanate allerte lungo i confini delle contee di Pasco e Pinellas fino a Manatee e Sarasota”.

Parlando da Tallahassee, nel nord-ovest della Florida, DeSantis ha rivolto un appello ai residenti, ai quali ha chiesto di “utilizzare la giornata di oggi per proteggere loro e le loro famiglie”. Perché ”in alcune parti della Florida si verificheranno danni significativi” e ”non saremo in grado di riportare indietro coloro che sono rimasti indietro”.

Il governatore ha poi parlato di 350 ambulanze pronte a intervenire se necessario e che ottomila uomini della Guardia nazionale sono a disposizione per fornire assistenza. Aumentata anche la quantità di carburante a disposizione della popolazione, in fuga in auto dalle aree per le quali è stato disposto l’ordine di evacuazione.