Israele-Hamas, “la battaglia continua”. Tel Aviv nel mirino di Hezbollah e Houthi

(Adnkronos) – Passato un anno dall’inizio della guerra, Israele “continuerà a combattere” finché gli ostaggi non torneranno a casa. E così Hamas, che promette di andare avanti con “una lunga e dolorosa battaglia di logoramento con il nemico”. Dopo le commemorazioni per la strage del 7 ottobre 2023, lo Stato ebraico e i terroristi palestinesi non arretrano di un millimetro. E mentre da Gaza, Libano e Yemen arrivano nuovi attacchi con razzi, droni e missili contro Tel Aviv, va avanti l’operazione di terra israeliana nel Paese dei Cedri, ma anche quella nell’enclave palestinese.

Il 7 ottobre “rappresenterà per generazioni il prezzo della nostra rinascita, esprimerà per generazioni la grandezza della nostra determinazione e la forza del nostro spirito”. Così il premier israeliano Benjamin Netanyahu in un messaggio registrato ieri, in occasione della cerimonia per commemorare l’attacco di un anno fa in Israele.

Incontrando i soldati israeliani feriti e le famiglie in lutto, ha detto Netanyahu, “sentiamo sempre lo stesso messaggio: la campagna (militare) non deve essere interrotta in modo prematuro”. E, ha detto, “finché il nemico minaccerà la nostra esistenza e la pace del nostro Paese, continueremo a combattere”. “Fin quando i nostri ostaggi saranno a Gaza – ha insistito – continueremo a combattere”.

“Finché i nostri cittadini non torneranno nelle loro case in sicurezza, continueremo a combattere – ha proseguito Netanyahu – Insieme continueremo a combattere e insieme, con la grazia di Dio, vinceremo”. Il premier ha ripetuto gli “obiettivi della guerra” a cominciare dalla volontà di “rovesciare Hamas”, che nel 2007 prese il controllo della Striscia di Gaza.

“Riportare a casa tutti i nostri ostaggi, sia vivi che morti, è una missione sacra, che non abbandoneremo fin quando non l’avremo conclusa”, ha affermato ancora, ribadendo di voler “sventare ogni futura minaccia da parte di Gaza” e di voler “riportare i residenti del sud e del nord nelle loro case in sicurezza”.

“La nostra scelta è quella di continuare una lunga e dolorosa battaglia di logoramento con il nemico, e le battaglie hanno dimostrato il successo di questa opzione”, ha quindi assicurato Abu Obeida, il portavoce delle Brigate al Qassam, ala militare di Hamas nella Striscia di Gaza, anche lui in un messaggio video trasmesso dall’emittente Al Jazeera. “Se e gli omicidi mirati fossero una vittoria, la resistenza contro l’occupazione sarebbe già finita”, ha sostenuto.

“E’ passato un anno dall’operazione più professionale e di successo dell’era moderna” avvenuta dopo che “il nemico era impegnato in insediamento, giudaizzazione e aggressione contro i prigionieri palestinesi”, le parole di Obeida.

Anche Hezbollah, intanto, giura di “continuare a combattere contro l’aggressione israeliana”. Hezbollah e i libanesi hanno pagato un “prezzo pesante” per la decisione del gruppo di aprire un “fronte di sostegno” a Gaza, ma “siamo fiduciosi… nella capacità della nostra resistenza di opporsi all’aggressione israeliana”, afferma il gruppo, in una dichiarazione riportata dal Times of Israel in cui definisce Israele “una ghiandola cancerogena che deve essere eliminata”.

Le sirene hanno suonato tre volte ieri nel centro di Israele, in seguito al lancio di razzi da Gaza della mattina, a un missile balistico dallo Yemen nel pomeriggio e ai razzi in serata dal Libano.

Secondo quanto ha reso noto ieri l’Idf in un comunicato, Hamas aveva “pianificato di lanciare un’ampia raffica di razzi contro Israele questa mattina”, ma i suoi piani sono stati sventati “dopo aver individuato i preparativi da parte dell’organizzazione terroristica Hamas di aprire il fuoco su Israele”.

I caccia israeliani hanno colpito diversi lanciarazzi e tunnel in tutta Gaza poco prima delle 6,30 del mattino, ora in cui Hamas aveva pianificato di lanciare i razzi. Il gruppo islamista è riuscito a lanciare solo quattro razzi nella zona di Sufa, tre dei quali sono stati intercettati mentre il quarto è caduto in una zona aperta. Le sirene d’allarme sono scattate a Tel Aviv a seguito del lancio di razzi dalla Striscia, hanno riferito i media israeliani, precisando che Hamas ha rivendicato il lancio di due razzi M90 contro la capitale dello Stato ebraico nel primo anniversario del 7 ottobre. Due le persone rimaste ferite, ha riferito il Magen David Adom – il servizio nazionale di primo soccorso israeliano – precisando che si tratta di due donne sui 30 anni che sono state portate all’ospedale Asaf Harofeh.

Il lancio di razzi contro Tel Aviv fa parte della “battaglia di attrito in corso” ed è la risposta ai “massacri di civili” da parte dell’esercito israeliano e dello “sfollamento deliberato della nostra gente”, hanno poi affermato le Brigate al-Qassam, l’ala militare di Hamas, nella loro rivendicazione su Telegram dell’attacco con una salva di razzi Maqadmeh M-90 lanciata dal sud di Gaza contro Tel Aviv.

Nella giornata di ieri sono intanto 140 i razzi lanciati da Hezbollah dal Libano in direzione di Israele, hanno reso noto le forze israeliane come riporta la Bbc. A quanto riferisce l’Idf, sono cinque i razzi a lungo raggio lanciati dal Libano verso il centro di Israele solo nell’attacco di ieri sera. Alcuni sono stati intercettati dalle difese aeree e il resto ha colpito terreni aperti, secondo l’esercito. Non ci sono segnalazioni di feriti o danni gravi. L’Idf aggiunge che non ci sono modifiche alle linee guida per i civili in seguito all’attacco. Hezbollah ha poi rivendicato il lancio di razzi su Israele: “Abbiamo effettuato un’operazione di lancio di missili sulla base Glilot dell’Unità di intelligence militare 8200, che si trova alla periferia di Tel Aviv”, dice il gruppo sostenuto dall’Iran.

Proprio sul fronte del Libano, le Forze di Difesa israeliane hanno annunciato che la 91ma Divisione regionale ‘Galilea’ ha iniziato domenica sera le operazioni di terra nel sud del Paese, unendosi ad altre due divisioni che già operano sul posto contro Hezbollah. “Più di 120” obiettivi di Hezbollah nel sud del Paese sono stati bombardati nell’arco di un’ora, confermano intanto le Idf che danno notizia di un’ “operazione aerea su vasta scala” nel sud del Paese dei Cedri.

“Cento jet dell’Aeronautica militare – fanno sapere – hanno attaccato per un’ora più di 120 obiettivi terroristici di unità dell’organizzazione terroristica di Hezbollah”, compresi “obiettivi della forza Radwan” e “il quartier generale dell’intelligence di Hezbollah nel sud del Libano”.

Sei raid israeliani avrebbero colpito la periferia sud di Beirut, riferiscono i media libanesi che in precedenza avevano riferito di una serie di operazioni nella zona nota per essere la storica roccaforte di Hezbollah nella capitale libanese.

Nella giornata di ieri è stato quindi intercettato un missile terra-terra lanciato dallo Yemen in direzione di Israele, rendono noto le forze israeliane (Idf) dopo che nella parte centrale di Israele sono tornate a suonare le sirene dell’allarme antiaereo. Il missile è stato abbattuto con il sistema di difesa Arrow che intercetta il proiettile mentre è ancora fuori dall’atmosfera. Il missile lanciato dagli Houti dello Yemen era diretto a Tel Aviv, precisa l’Idf. I ribelli Houthi hanno poi rivendicato il lancio di missili e droni contro lo Stato ebraico.