Whitney Houston, morta la madre Cissy: la leggendaria cantante gospel aveva 91 anni

(Adnkronos) – Cissy Houston, leggendaria cantante gospel e madre della popstar Whitney Houston, è morta ieri mattina all’età di 91 anni nella sua casa del New Jersey in seguito alle complicazioni del morbo di Alzheimer. Vincitrice di due Grammy Award, Houston ha avuto una lunghissima carriera di successo come cantante, esibendosi sul palco al fianco di superstar come Elvis Presley e Aretha Franklin.

Nata nel New Jersey nel 1933, Cissy Houston era la più giovane di otto figli. Ha iniziato a cantare in giovane età dopo aver formato un gruppo gospel con i suoi fratelli. Negli anni ’60 aveva formato il gruppo rythm ad blues Sweet Inspirations, che ha cantato per grandi nomi come Otis Redding, Dusty Springfield e Dionne Warwick. Si esibirono anche nella canzone di successo di Van Morrison “Brown Eyed Girl”.

Dopo l’esperienza con gli Sweet Inspirations, Cissy Houston intraprese una carriera da solista ed esibendosi con artisti come Chaka Khan, Jimi Hendrix, Beyonce, Paul Simon e la sua celebre figlia Whitney Houston, morta nel 2012 all’età di 48 anni.

Nel 1997 ha vinto un Grammy Award per il suo album gospel “Face to Face” e l’anno successivo per l’album “He Leadeth Me”. Ha anche scritto tre libri, tra cui uno per commemorare sua figlia, intitolato “Remembering Whitney: A Mother’s Story of Life, Loss and The Night The Music Stopped”. All’età di 80 anni, Houston ha cantato ancora una volta con Aretha Franklin durante la sua esibizione a “The Late Show” con David Letterman, dove hanno eseguito una cover di “Rolling in the Deep” di Adele.

La Houston, cantante due volte vincitrice di un Grammy Award, è morta nella sua casa del New Jersey mentre era ricoverata per il morbo di Alzheimer, ha dichiarato la nuora Pat Houston.

“I nostri cuori sono pieni di dolore e tristezza. Abbiamo perso la matriarca della nostra famiglia”, si legge nel comunicato della famiglia a firma della nuora Pat Houston con cui si annuncia la scomparsa della leggendaria cantante. “Gli oltre sette decenni di carriera di Cissy Houston nella musica e nell’intrattenimento rimarranno in primo piano nei nostri cuori. La nostra famiglia è benedetta e grata che Dio le abbia permesso di trascorrere così tanti anni con noi. Possa riposare in pace, accanto alla figlia Whitney, alla nipote Bobbi Kristina e agli altri cari membri della famiglia”.