Cop29, re Carlo non ci sarà: deve continuare cure contro il cancro

(Adnkronos) – Re Carlo non andrà in Azerbaijan a novembre per partecipare al vertice sul clima Cop29 perché deve proseguire la terapia contro il cancro. Il monarca, da sempre impegnato sulle questioni ambientali, sarà assente dall’incontro delle Nazioni Unite che si terrà dall’11 al 22 novembre. Al vertice del 2023 dichiarò che il mondo è ancora “terribilmente lontano dal traguardo” per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi climatici. Il sovrano è in cura per il cancro dall’inizio dell’anno e la conferenza globale sui cambiamenti climatici inizierà poco più di due settimane dopo la conclusione del lungo viaggio del re e della regina in Australia e Samoa.

Fonti del Daily Mirror hanno dichiarato che, dati gli attuali impegni del monarca, è necessaria “estrema cautela. Il governo non gli ha chiesto di partecipare all’evento ed è anche consapevole dei suoi impegni dopo l’imminente tournée autunnale. Il re avrebbe apprezzato l’opportunità di partecipare, ma è già incredibilmente impegnato. È stata presa la decisione che Sua Maestà non partecipi alla conferenza di quest’anno”.

Il tour di Carlo in Oceania è stato ridotto su consiglio del medico, con l’eliminazione dall’itinerario di una visita in Nuova Zelanda e altre modifiche al programma. Quando il viaggio è stato annunciato, un portavoce di Buckingham Palace ha dichiarato: “Abbiamo dovuto prendere alcune decisioni difficili sul programma con il governo australiano, su dove le loro maestà possono arrivare”. Il re sospenderà anche le cure contro il cancro durante gli 11 giorni in cui sarà lontano dal Regno Unito.